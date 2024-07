école score MINES NANTES 39 INSA LYON 34 UTC COMPIEGNE 22 INSA TOULOUSE 22 EPF 15 ENSAE PARIS TECH 13 ESEO 9 MINES ST ETIENNE 7 IPSA 6 TELECOM PARIS TECH 6 ISAE TOULOUSE 2 ECOLE DES PONTS P.T 2

Le classement mobile des écoles d'ingénieur est destiné à analyser et comparer l'activité des écoles pionnières dans l'univers du mobile et des applications.

Pour le moment peu d'acteurs sont présents sur les plateformes analysées (iTunes, Google Play (Android) et iTunes U) et les indicateurs sont assez bas, mais l'objectif de ce classement est de montrer que pour certaines écoles, la présence sur le support mobile est une des composantes essentielles d'une stratégie digitale réussie.